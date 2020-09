Mairim Briedim ir jāraksta grāmata. Bet godīga...

Brieža ceļš līdz virsotnēm ir grāmatas vērts, kas, godīgi uzrakstīta, mierīgi varētu startēt psiholoģiskā trillera kategorijā un pēc tam cerēt arī uz ekranizāciju. Visi elementi ir ierindā: sūri apstākļi, azartspēles, baznīca, sabiedrības nedalīta mīlestība, tai sekojošais nopēlums, uzmešana, šķelšanās komandā, liekulība...

Manā vērtējumā Mairis Briedis ir pašlaik nozīmīgākā figūra Latvijas sportā, jo viņš ir uzskatāmākais piemērs tam, ko nozīmē tā pa īstam būt profesionālajā sportā. Ko tas dod un ko tas paņem. Tāpēc viņa stāstam būtu jākalpo kā mācību materiālam. Ne tikai sportistiem...

Izcēlis boksu no pažobeles

Pirms nepilniem diviem gadiem par vienu no visvairāk apspriestajām tēmām kļuva izziņotā boksa cīņa starp Andri Kiviču un Niku Endziņu – diviem sociālo tīklu aktīvistiem, kuri verbālo dueli solījās pārvērst fiziskā. Farsā ap it kā gaidāmo cīņu iesaistījās daudzi mediji, un žurnālam "Privātā Dzīve" savu viedokli sniedza pat Mairis Briedis, kurš abu karstgalvju iniciatīvu neatbalstīja un aicināja norobežoties no vārda "bokss" izmantošanas šīs sāgas sakarā. Cīņa beigās nemaz nenotika, taču pati ideja attiecības skaidrot boksa ringā kārtējo reizi apliecināja, ka bokss Latvijā no bandītu videi piedēvēta sporta veida nepilnu desmit gadu laikā transformējies par masu patēriņa preci ar stabilu vietu vietējā popkultūrā.

Piemēru netrūkst: boksa treneru vide, kas ilgus gadus bijusi izteikti krievvalodīga, sāk apgūt latviešu valodu, lai nepalaistu garām tikai latviski runājošos censoņus. Boksa zāles un to atvasinājumi piedzīvo tādu uzlidojumu, ka ar problēmām atrast piemērotu treniņu vietu saskārās arī pats Mairis. Sabiedrības interešu lokā pēkšņi parādījās arī zemāku šķiru cīņu šovi. Lai skatītāju rindās pulcētos cilvēku tūkstoši, ringā vairs nav obligāti jākāpj Mairim Briedim. Ja kādreiz veču kompānijās, runājot par pasaules sporta aktualitātēm, dominēja F1, Čempionu līga futbolā un NHL, tad tagad – turpat aiz sporta popkultūras līdera NBA drūzmējas arī interese par dažādiem cīņu sportiem. "Cīņu skatīsies? Kur skatīsies? Iedosi linku?" Teju vienmēr atrodas kāda cīņa, un arī tas vairs nav stāsts tikai par Mairi Briedi.