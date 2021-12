NBA sapnis bija rokas stiepiena attālumā, bet tad... Viņš nespēja pakustināt kājas

Iztēlojies, ka pēc vairāku gadu mērķtiecīga darba pienākusi diena, kad tu beidzot esi nopelnījis ilgi gaidīto paaugstinājumu kārotajā amatā un solīdu algas pielikumu. Tu jau sēdi pie priekšnieka kabineta durvīm, taču brīdī, kad jāraušas kājās un jādodas parakstīt jaunais līgums, tu saproti, ka nespēj piecelties no krēsla. Viss beidzies, sapnis izsapņots. Pirms pāris gadiem līdzīgu drāmu piedzīvoja tikai 20 gadus vecais basketbolists Kriss Vilkss, kura pārsteidzošo stāstu "The New York Times" oktobra beigās aprakstīja Deivids Gārdners.