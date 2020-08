'Projekts Koha'. Sausais atlikums, atmetot emocijas

"Bieži vien bērnu pirmajās gaitās pārāk daudz nosaka vecāku vēlmes. Rebeka izvēlējās pati, mēs to akceptējām, un tad zini, ka cilvēks patiešām to darīs no sirds un nemeklēs pirmo iespēju pamest," atceroties meitas negaidīto izvēli par labu svarcelšanai, tā atsakoties no iesāktajām klavierstundām, man reiz atzina sportistes mamma Ilvija. Tas bija 2014. gada augusts, un tobrīd knapi 16 gadus vecā Koha vēl tikai klusi sapņoja par iespēju kāpt uz paaugstinājuma olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro. "Man patīk, ka Rebeka ir noteikta," piebilda mamma. "Man nav viņa ne par ko jāpārliecina, nav jāiesaka padomāt – viņa ir ļoti pārliecināta par visu, ko dara."

Izskatās, ka šī rakstura īpašība nekur nav paudusi arī 2020. gadā. Sportiste pieņēmusi lēmumus, kas krasi mainīs viņas līdzšinējo dzīvi, un nekas neliecina, ka pat cilvēkiem, kas līdz šim bijuši viņas autoritātes, te būtu kāda teikšana. Kā rezultātā esam nonākuši pie situācijas, ka Latvijas olimpiskā komanda startam Tokijas olimpiskajās spēlēs nu palikusi bez vienas no savām labākajām cerībām uz godalgu. No vienas puses, tas, protams, nav pasaules gals, jo ikviens atlēts vispirms ir cilvēks, un mums nav tiesību pieprasīt kādu iziet uz kompromisiem, lai tikai remdinātu pašu izlolotas ambīcijas un gaidas. No otras puses, šīs ambīcijas neradās tukšā vietā – mums tās tika piesolītas, un mēs tajās esam investējuši. Jā, arī finansiāli.

