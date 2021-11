'Sliktam basketbolistam' pat bumbas traucē? Viss nav tik vienkārši...

37 gadus, no līgas dibināšanas līdz pat 1983. gadam, NBA mači tika aizvadīti ar "Wilson" ražojumiem. Taču pēdējās desmitgades spožākā superzvaigzne Lebrons Džeimss vēl nebija piedzimis, kad līga parakstīja līgumu ar "Spalding", un nākamos 37 gadus NBA tika spēlēts ar šī uzņēmuma produktu. Šī ir sezona, kad līga atgriezusies pie "Wilson", un vērīgākie būs pamanījuši – spēlētāji grozam uzbrūk sliktāk nekā parasti. To apliecina skaitļi. 20. novembrī fiksētā statistika liecina, ka šajā sezonā NBA spēlētāji no spēles grozu apdraudējuši ar 44,8% precizitāti – kas ir sliktākā kopš 2004./2005. gada sezonas (44,7%). No tālmetienu līnijas realizēti 34,3% metienu. Sliktāk pēdējoreiz gāja 1998./1999. gada sezonā (33,9%).

Kuras NBA zvaigznes bumbu nomaiņa ietekmējusi visjūtamāk, kādas tieši "Wilson" īpašības ir lielāko atšķirību pamatā, un kāda ir Latvijas labāko spēlētāju personīgā pieredze, spēlējot ar dažādu ražotāju bumbām – MVP iztaujāja gan Latvijas basketbola patlaban labāko snaiperi, NBA kluba Vašingtonas "Wizards" uzbrucēju Dāvi Bertānu, gan divus vīrus, kas Amerikas basketbola pieredzi un inventāru patlaban var salīdzināt ar Eiropā aktuālo – Rodionu Kurucu un Anžeju Pasečņiku.