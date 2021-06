Stila ikonas, papagaiļi vai biznesmeņi? NBA spēlētāju uzvaras gājiens modes pasaulē

2008. gadā NBA superzvaigzne Lebrons Džeimss kopā ar ASV vīriešu olimpisko izlasi nule bija sasniedzis Šanhaju. Izkāpjot no lidmašīnas uz Ķīnas zemes, viņš austiņās klausījās savus iecienītos mūzikas ritmus, un šis šķietami ikdienišķais mirklis radīja orkāna cienīgu reakciju. Austiņu ražotājs bija "Beats" – neliela kompānija, kas tikai uzsāka ceļu mūzikas aksesuāru pasaulē un nieka divus mēnešus pirms tam savas pirmās produkcijas sēriju bija piegādājuši veikalu ķēdei "Best Buy". Taču, pateicoties Lebronam Džeimsam, tās produkcija vienā mirklī no pavisam nezināma zīmola kļuva par absolūtu modes trendu, kuru nu savā īpašumā kāroja iegūt miljoniem cilvēku.

"Mums nebija ne jausmas, ka lēmums uzdāvināt Džeimsam un komandai austiņas izvērtīsies par tik milzīgu veiksmes stāstu, jo kompānijas produkcijas galvenā mērķauditorija bija mūziķu aprindas. Taču izrādījās, ka tieši sportistu un, jo īpaši basketbolistu, ietekme uz tirgu un pārdošanu ir neierobežota un nepārspējama," secināja "Beats" prezidents Lūks Vuds, nespējot gan precizēt, cik lielu peļņu uzņēmums guvis, pateicoties Lebrona sagādātajai reklāmai.