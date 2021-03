Dairis Bertāns: 'Iespējams, būtu bijis labāk, ja es un Janka nemaz nebūtu atbraukuši...'

Brīžiem šķita, ka mēģinām izdomāt kaut ko jaunu. Bet vajadzēja spēlēt tikpat primitīvi, cik to darīja viņi, jo spēlētāju kvalitāte mums tomēr bija augstāka. Lai ar kādu rezultātu šī spēle beidzās, to nevar noliegt. Manā skatījumā vajadzēja radīt plašumu laukumā, nolikt divus džekus stūros un vienu uz 45 grādiem, un tad spēlēt "pick n roll" plašumā. Tā mēs būtu atraduši situācijas gan tam, kurš spēlēja "pick n roll", gan garajiem, gan tiem, kas paliek ārā uz metienu. Neatkarīgi no tā, cik agresīva bija pretinieku aizsardzība.

Šis no tavas puses izklausās kā akmens treneru dārziņā.

Nezinu. Negribu mētāt akmeņus. Mēs spēlējām tā, kā spēlējām. Neesmu treneris, bet varu godīgi pateikt – ja es tajā brīdi būtu treneris, tad es izvēlētos spēlēt šādi.

Ja tev tagad jāatskatās un godīgi jāatzīst, par cik procentiem komanda bija gatava konktrētajai spēlei un pretiniekam?

Es pats biju gatavs par kādiem 70%, jo ieradāmies tikai dienu pirms spēles. Ātri vajadzēja apskatīties visu pieejamo video informāciju par bulgāriem. Domāju, ka pārējie džeki to bija darījuši nedēļas garumā, tāpēc uzskatu, ka sagatavošanās ziņā viss bija kārtībā.

Es mēģinu saprast, kas tad raisīja top apjukumu...

Tas ir labs jautājums. Redz, vari sagatavoties spēlei, bet tās laikā bieži vien saproti, ka tas nestrādā un kaut kas ir jāmaina vai jāpielāgojas. Man radās iespaids, ka tajā brīdī, kad spēle sāka neiet, mēs neko īsti nemainījām.

Tu man piedod, bet arī tas izklausās pēc akmens trenera dārziņā.

(Smejas) Droši vien. Treneris vadīja komandu, bet mēs zaudējām spēli. Kā redzējām, treneris pēc spēles arī uzņēmās atbildību.