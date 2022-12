'Dejojam ap ugunskuru, bet iztēlojamies, ka tā ir raķete...' Diskusija par klubu basketbola problēmām

Jau brīdī, kad nacionālās izlases panākumu skurbulī lielākie entuziasti šāva salūtu par godu Latvijas basketbola renesansei, sporta veida saimniecībā izskanēja bažīgas balsis par to, ka aiz glītās fasādes patiesībā rūsē kanalizācija, kas tuvāko 5-7 gadu laikā var nopludināt visu ēku. Viena no šādām risku māktām "savienojumu vietām" ir klubu basketbols.

Arvien attālinoties no laikiem, kad pašmāju basketbola godu dažāda ranga sacensībās bija gatavas aizstāvēt pat trīs Eiropas līmeņa komandas, klubu basketbols Latvijā jau ilgus gadus ir sasāpējusi tēma. Mazinoties finanšu rocībai, sāpīgāk izgaismojies loģisku pamatu trūkums pašmāju līgā, kas glābiņu licis meklēt igauņu aizvējā. Lai gan spēku samēri it kā izlīdzinās, konkurētspējīgu klubu skaits turpina rukt, komandas aiziet nebūtībā, bet palikušās – brīžiem knapi savelk galus, reizi no reizes kavējot maksājumus gan federācijai, gan saviem spēlētājiem.

Lai apspriestu esošās problēmas un pretrunas, kā arī meklētu tām skaidrojumu un risinājumu, MVP aicināja uz klātienes diskusiju galvenās iesaistītās puses – klubu pārstāvjus un līgas vadību. Viesu statusā mūsu studijā šoreiz Latvijas basketbola līgu direktors Kristaps Janičenoks, BK "Ventspils" ģenerālmenedžeris Ralfs Pleinics, "VEF Rīga" prezidents Gatis Jahovičs un "Latvijas Universitāte" sporta centra direktors Uģis Bisenieks, bet diskusijas moderatora lomā – MVP žurnālists Raimonds Rudzāts.

Kur Latvijā atrast finanses, lai stabilizētu basketbola saimniecības ikdienu? Vai basketbola intereses tiek pietiekami lobētas varas gaiteņos un cik atkarīgas no pelēko kardinālu labvēlības? Cik šodien grib pelnīt spēlētāji, kādas summas var cerēt saņemt par transfēriem, un ko iesākt ar parādiem un parādniekiem? Šos un daudzus citus jautājumus šķetinājām diskusijā.

1:58 "Pārlieciniet mani, kāpēc ir vērts sekot Latvijas-Igaunijas Basketbola līgai"

7:00 Mazais reklāmas tirgus un lielās spēlētāju algas

12:00 "Latvijas Universitātes" piedāvājums

17:34 Klubi – basketbola savienības parādnieki

29:55 Attiecības ar naudas devējiem

33:25 Pašvaldību atbalsts un politiskā mikroklimata loma

39:00 Cīņa aizkulisēs par valsts naudu

49:25 LBS padomes un valdes muskuļu tonuss

56:13 Eirolīgas klubs Rīgā

1:07:22 Nākotne – studentu sports?

1:09:00 Latvijas basketbola klubu misija

1:20:38 14. Saeima un sporta lobijs

1:22:40 Nesakārtotais FIBA transfēru bizness

1:30:38 Vienota līga ar igauņiem arī turpmāk – jā vai nē?