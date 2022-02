'Hokejs ievilka atpakaļ...' Raitis Ivanāns desmit gadus pēc NHL

Lai gan pats spēlētājs no mediju uzmanības nekad nav vairījies, Latvijas hokeja līdzjutēju publiskās sarakstes vietnēs ik pa laikam "uzpeld" jautājums: "Veči, bet ko dara Ivanāns?" Janvāra sākumā apritēja desmit gadu kopš raženais uzbrucējs aizvadīja pēdējo no savām 282 NHL spēlēm. Jau vairāk nekā desmit gadus Raitis Ivanāns par savām mājām dēvē Rokfordu, un tieši tur vienu no savulaik jaudīgākajiem līgas "policistiem" sazvanīja arī MVP.