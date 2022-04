'Izbraucām 6.00. Pēc 15 minūtēm pilsētai trāpīja raķete.' Hokejistu bēgšana no Ukrainas

Oļegs Šišļaņņikovs (25) – 2017. gada Latvijas čempionāta labākais uzbrucējs. Doneckas "Donbass" pievienojās 2019. gadā un kļuvis par Ukrainas čempionu.

Gatis Sprukts (25) – 2020. gada Latvijas čempionāta rezultatīvākais spēlētājs, 2021. gada Latvijas čempions. Doneckas "Donbass" rindas papildināja pērnajā novembrī. Pēc atgriešanās mājās sezonu noslēdza "Olimp/Venta 2002" rindās, iegūstot sudrabu.

Deniss Berdņiks (22) – 2021. gadā Latvijas čempionāta otrais rezultatīvākais aizsargs. "Kramatorsk" pievienojās decembra beigās. Sezonas pārtraukšanas brīdī bija Ukrainas līgas trešais rezultatīvākais aizsargs.

Piebilde: kopš Krievijas okupācijas "Donbass" vairs nebāzējas Doneckā – sākumā pārcēlās uz Družkivku, bet vēlāk rada mājas Kramatorskā, kur tika uzcelta jauna halle.

Šišļaņņikovs: No rīta 4:40 bija pirmais sprādziens, pēc trim minūtēm – vēl viens. Pirmo reizi dzīvē tā trīcēju... Ukraiņi komandas čatā rakstīja, ka Putins ar šo vēlējies nodot ziņu – ka tas ir brīdinājums. Pie sevis izanalizēju – ja reiz brīdinājums, tad vēl ir laiks, lai aizbēgtu. Baidījos braukt kā vienīgais, jo nezinu labākos ceļus, un tad no komandas savācāmies piecas sešas mašīnas. Ukraiņi brauca uz Kijivu pie ģimenēm, mūsu plāns bija tikt vismaz līdz Ļvivai. Piezvanīju Gačam, Markam (Kaļeiņikovam, "Donbass" lietuviešu uzbrucējam, kurš ilgus gadus spēlējis Latvijā – aut.), 40-50 minūtēs savācām mantas. Kaut ko paņēmām, kaut kas palika. Braucām ar piebāztu mašīnu – viņiem aizmugurē koferi bija uz ceļiem. Braucām kolonnā un sarunājām, ka starp mašīnām ievērosim desmit metru attālumu – ja nu kas...

Sprukts: Izšķīrāmies un vieni paši palikām pie Dņepras.

Šišļaņņikovs: Viņi brauca pa upes labo krastu uz Kijivu, bet mums vajadzēja tikt pāri tiltam. Jo ātrāk, jo labāk – apzinājāmies, ka tiltu varētu uzspridzināt, un tad mēs paliktu nepareizajā pusē. Braucām kādas desmit stundas. Iebraucām vairākās degvielas stacijās, bet – vai nu milzīgas rindas, vai degviela jau beigusies. Labi, ka iepriekšējā dienā...

Sprukts: Kā zinādams – bija pielējis pilnu bāku.

Šišļaņņikovs: Izšķīrāmies pēc "padsmit" nobrauktām stundām. Kad vairs nebija nekādu ceļu.

Berdņiks: Dzīvoju komandas bāzē, un no rīta pamodos no sprādzieniem. Vienā no blakus numuriņiem atlūzas izdauzīja logu.