Algotņu grupējums 'Vagner' spēlējis būtisku lomu nesenajās kaujās Ukrainā, ziņo Lielbritānija

Krievija ir izmantojusi militāro algotņu grupējumu "Vagner", lai pastiprinātu frontes līnijas spēkus un mazinātu personāla trūkumu un upurus Ukrainā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka "Vagner" gandrīz noteikti ir bijusi galvenā loma nesenajās kaujās, tostarp Popasnas un Lisičanskas ieņemšanā. Šīs kaujas algotņu grupējumam ir radījušas lielus zaudējumus.

"Vagner" arī pazemina uzņemšanas standartus, pieņem darbā notiesātos un agrāk melnajā sarakstā iekļautas personas. Jaunajiem grupējuma dalībniekiem ir pieejama ļoti ierobežota apmācība. Tas, ļoti iespējams, ietekmēs grupas turpmāko operatīvo efektivitāti, prognozē britu izlūki.

Grupējuma vadītājs Jevgeņijs Prigožins nesen tika apbalvots ar Krievijas Federācijas varoņa goda titulu par "Vagner" darbību Luhanskā. Tas laikā, kad tiek nomainīti vairāki ļoti augsta ranga Krievijas militārie komandieri, visticamāk, saasinās spriedzi starp militārpersonām un "Vagner". Tāpat tas, visticamāk, negatīvi ietekmēs arī Krievijas militāro morāli, noslēgumā raksta Lielbritānijas ministrija.

