Alžīrija kļūst par trešo no malārijas brīvo Āfrikas valsti

Alžīrija ir trešā valsts Āfrikā, kura pasludināta par brīvu no malārijas, ziņo Pasaules veselības organizācija.

Organizācija atzīmē, ka tieši Alžīrijā malārija savulaik tika atklāta. Malārijas parazītu tobrīd Franču kolonizētajā Alžīrijā atklāja 1880. gadā. Tagad valsts spējusi demonstrēt pārējai Āfrikai un citām pasaules valstīm.

Iepriekš 1973. gadā par brīvu no malārijas pasludināta Mauritānija, bet 2010. gadā – Maroka. Par brīvu no malārijas šogad pasludināta arī Argentīna, kas tādējādi kļuvusi par otro valsti Dienvidamerikā. Pirms aptuveni 45 gadiem malārija izskausta Paragvajā.

Kopš 1955. gada Pasaules veselības organizācija par brīvām no malārijas pasludinājusi jau 38 valstis, bet atzīst, ka cīņa ir kļuvusi grūtāka, jo malāriju pārnēsājošie odi kļuvuši izturīgāki pret insektu indēm.

Malārija ir viena no pasaulē vadošajām nāvējošajām slimībām, kas ikgadēji prasa ap 400 000 dzīvību. Pasaules veselības organizācija norāda, ka ekonomiskā attīstība un malārija savstarpēja ietekmē viena otru. Atbrīvošanās no malārijas valstīm dod iespēju ieguldīt tās apkarošanai atvēlētos līdzekļus novirzīt citur, bet, kā to rāda Venecuēlas piemērs, apsīkstot veselības budžetam, strauji pieaug malārijas izraisīto nāves gadījumu skaits.