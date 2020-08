Ap 100 000 cilvēku Minskas centrā pieprasa Lukašenko atkāpšanos (plkst. 23.13)

Minskā svētdien daudzi tūkstoši cilvēku pa pilsētas galveno ielu - Neatkarības prospektu - devušies protesta gājienā, pieprasot Baltkrievijas autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos. Demonstrācijai dots nosaukums "Jaunās Baltkrievijas gājiens".

Demonstrācija, kam dots nosaukums "Jaunās Baltkrievijas gājiens", sākās Neatkarības laukumā pie Valdības nama un devās uz viesnīcu "Plaņeta", kur paredzēts mītiņš.

Tomēr daļa protestētāju pa Uzvarētāju prospektu gāja tālāk uz Valsts karoga laukumu. Taču, tiem tuvojoties Neatkarības pilij, kur atrodas Lukašenko darba rezidence, tālāko ceļu pa Uzvarētāju prospektu un piekļuvi Neatkarības pilij tūlīt pat nobloķēja omonieši, kas aplenca arī Valsts karoga laukumu. Pie Neatkarības pils atrodas arī divi bruņutransportieri. Pēc neilga laika pie Neatkarības pils nolaidās helikopters. Telekanāla "Doždj" demonstrētajos kadros redzams, ka no tā izkāpj Lukašenko ar Kalašņikova automātu rokā un dodas uz pili.

Gājiena dalībnieki apstājās vairākus desmitus metru no omoniešu ķēdes un skandēja saukļus pret Lukašenko režīmu. Pēc tam viņi devās atpakaļ uz Uzvaras laukumu.

Protestētāji vēl nebija aizgājuši, kad pie Neatkarības pils nolaidās helikopters. Baltkrievijas valsts ziņu aģentūras "BelTA" izplatītajā video redzams, ka no tā izkāpj Lukašenko bruņuvestē ar Kalašņikova automātu rokā un dodas uz pili, viņam līdzās ir viņa 15 gadus vecais dēls Nikolajs, kuram ir bruņuveste, ķivere, mugursoma un rokā arī ir automāts. Tomēr ne Lukašenko, ne viņa dēla automātam nav magazīnas. Ejot uz pili, Lukašenko jautā: "Tur neviena nav, ja?" Kāds viņam atbild: "Pagriezās un devās atpakaļ."

Pa oficiāliem kanāliem izplatīts vēl viens video, kurā redzams, kā Lukašenko helikopterā lido virs Minskas un lūdz pilotus pielidot tuvāk prospektam pie Neatkarības pils. Lukašenko kāds jautā: "Kur viņi ir?" Uz to Lukašenko atbild: "Aizbēguši kā žurkas. Viņi uzzināja, ka atbilde būs karsta." Sestdien Lukašenko paziņoja, ka dod protestētājiem divas dienas, lai apdomātos, bet pēc tam varas iestāžu reakcija uz protesta akcijām būšot stingra.

Varas iestādes gājienu nav sankcionējušas un Minskas centrā ir pastiprināta milicijas klātbūtne. No skaļruņiem, kas izvietoti uz viesnīcai "Plaņeta" apkārtējām ēkām, skan aicinājumi izklīst, brīdinot, ka pretējā gadījumā var tikt izmantots spēks.

Pirms tam gājiena dalībnieki sapulcējās Neatkarības laukumā, kur ar klusuma bridi tika pieminēti protestētāji, kas šomēnes zaudēja dzīvību, kad milicija pret protestētājiem izmantoja spēku.

Uz Neatkarības laukumu cilvēki lielākās un mazākās kolonnās gāja no pilsētas rajoniem. Minskā ieradušies arī daudzi protestētāji no citām vietām Baltkrievijā.

Baltkrievijas Aizsardzības ministrija svētdien brīdināja, ka armija aizsargās Otrajā pasaules karā padomju pusē karojušo piemiņas vietas. Vairāki desmiti karavīru izvietoti pie stēlas Uzvaras laukumā. Karavīri aplenkuši arī Lielā tēvijas kara muzeju, kuram pretī atrodas viesnīca "Plaņeta", pie kuras bija paredzēts mītiņš.

Cilvēki rīko protesta akcijas arī citās Baltkrievijas pilsētās, tostarp Baranovičos, Brestā, Gomeļā, Grodņā, Kobrinā, Lidā, Mogiļevā. Mozirā, Pinskā, Soļigorskā, Vitebskā, Žlobinā.

Šis Minskā ir jau otrais masu gājiens, pieprasot Lukašenko atkāpšanos. Arī pirmajā gājienā pagājušajā svētdienā piedalījās vairāki simti tūkstoši cilvēku.

Baltkrievijā joprojām nerimst protesti pret 9.augustā notikušo prezidenta vēlēšanu viltošanu un autoritāro prezidentu Aleksandru Lukašenko, kas bieži pārauguši protestētāju sadursmēs ar drošības spēkiem. Protestu gaitā tūkstošiem cilvēku aizturēti, vairāki simti ievainoti. Daudzu valsts uzņēmumu strādnieki streiko.

Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem vēlēšanās Lukašenko, kurš ir pie varas kopš 1994.gada, ieguvis 80,1% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska - 10,1%, taču opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti, un vēlēšanās pārliecinoši uzvarējusi Tihanovska. Eiropas Savienības valstis neatzīst vēlēšanu rezultātus.

