Arī bijušā ASV viceprezidenta Pensa mājās atrasti slepeni dokumenti

Arī bijušā ASV viceprezidenta Maika Pensa mājās atrasti slepeni dokumenti, kas tur palikuši pēc viņa termiņa beigām viceprezidenta amatā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pensa advokāts pagājušajā nedēļā atrada Pensa mājās Indiānas štatā 12 slepenus dokumentus un informēja par tiem varasiestādes.

Pensa mājas tika nolemts pārmeklēt pēc tam, kad slepeni dokumenti tika atrasti ASV prezidenta Džo Baidena mājās Delavērā. Daļa no šiem dokumentiem ir no laika, kad Baidens bija senators, un daļa no laika, kad viņš ieņēma viceprezidenta amatu.

Baidens uzstāj, ka nav izdarījis neko sliktu, un šo situāciju ir nodēvējis par nevainīgu kļūdu.

Arī Pensa advokāts skaidroja, ka slepenie dokumenti nejauši nosūtīti uz Pensa mājām pēc viņa termiņa beigām viceprezidenta amatā.

Pensa advokāts apgalvoja, ka Penss nav zinājis, ka šie dokumenti atrodas viņa mājās, un pilnībā sadarbojas šīs situācijas izmeklēšanā.

Dokumentus no Pensa mājām 19. janvārī savāca ASV Federālais Izmeklēšanas birojs (FIB). Penss tobrīd atradās Vašingtonā.

FIB un ASV Tieslietu ministrija izpētīs šos dokumentus un izmeklēs, kā tie nonāca Pensa mājās.

Slepeni dokumenti pagājušajā gadā tika atrasti arī bijušā prezidenta Donalda Trampa rezidencē "Mar-A-Lago" Floridas štatā. Taču šis gadījums atšķiras no Pensa un Baidena situācijas.

Izmeklētāji uzskata, ka Tramps apzināti savācis simtiem slepenu dokumentu pēc prezidenta amata atstāšanas. Tramps arī nevēlējās atdot šos dokumentus varasiestādēm.