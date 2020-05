Arī Sofijas rajona mērs vēlas komunistu ēras pieminekļa demontēšanu

Sofijas rajona mērs aicinājis demontēt komunistu ēras pieminekli, kas atrodas Bulgārijas galvaspilsētas parkā un kas veltīts "padomju atbrīvotājiem", raksta "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība" (RFE/RL).

Šāds priekšlikums izsaucis neapmierinātību no Krievijas puses. Pagājušajā mēnesī Maskava pauda sašutumu par Čehijas lēmumu nojaukt pieminekli PSRS maršalam Ivanam Koņevam.

"Es turpinu cerēt, ka Sofijas mērs beidzot atbildēs manam aicinājumam atbrīvot mūsu pilsētu no totalitārās ēras simboliem," "Facebook" rakstīja Sofijas Lozenetes rajona mērs Konstantīns Pavlovs.

Pavlovs izteicies, ka pieminekli vajadzētu pārcelt uz muzeju. Gadījumā, ja zem pieminekļa tiks atrastas padomju karavīru mirstīgās atliekas, viņš sacīja, ka viņi būtu jāpārbedī vienā no Sofijas kapsētām.

