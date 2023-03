ASV ģenerālprokurors Ukrainā sola saukt pie atbildības kara noziegumus pastrādājušos krievus

ASV ģenerālprokurors Meriks Gārlands piektdien ieradās iepriekš neizziņotā vizītē Ukrainā un solīja " saukt pie atbildības krievu kara noziedzniekus".

"Mēs šodien esam Ukrainā, lai skaidri un vienbalsīgi pateiktu: šo noziegumu pastrādātāji neizspruks bez soda," Gārlands sacīja Ļvivā, kur pēc Ukrainas kolēģa uzaicinājuma piedalījās konferencē "Vienoti taisnīgumam".

Gārlands konferencē sacīja, ka ASV atbalsta Ukrainas kara noziegumu izmeklētājus, kas apkopo un kataloģizē pierādījumus no eksploziju vietām, kuru vidū ir slimnīcas, daudzdzīvokļu mājas un skolas, ekshumē masu kapus un analizē līķus, "lai izstāstītu to, kuri to vairs nevar, stāstus", informēja ASV Tieslietu ministrijā.

Kopš atkārtotā iebrukuma Ukrainā sākuma pērn 24. februārī Krievija ir pastrādājusi plašākās zvērības, kādas pieredzētas konfliktos kopš Otrā pasaules kara, sacīja ASV ģenerālprokurors.

ASV ir parakstījušas vienošanos ar Ukrainu, Latviju, Lietuvu, Igauniju, Poliju, Slovākiju un Rumāniju ar mērķi "stiprināt centienus saukt pie atbildības Krievijas kara noziedzniekus", informēja Gārlands.

Tā bija otrā Gārlanda vizīte Ukrainā pēdējā gada laikā. Drošības apsvērumu dēļ par to iepriekš netika paziņots.

Vizīte notika nepilnas divas nedēļas pēc ASV prezidenta Džo Baidena Kijivas apmeklējuma, kura laikā viņš tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

ASV palīdz Ukrainai izmeklēt kara noziegumus, un Gārlands šonedēļ par kara noziedznieku atzina Krievijas privātā algotņu grupējuma "Vagner" dibinātāju Jevgēniju Prigožinu.

Arī ASV viceprezidente Kamala Harisa pagājušajā mēnesī apsūdzēja Krieviju noziegumos pret cilvēci, kas pastrādāti Ukrainā, uzsverot, ka krievu karavīri ir veikuši "plašus un sistemātiskus" uzbrukumus Ukrainas civiliedzīvotājiem.