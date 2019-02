ASV Ilinoisas štatā izcēlusies apšaude

ASV Ilinoisas štatā piektdien, 15. februārī izcēlusies apšaude, kurā, iespējams, ievainoti vairāki cilvēki, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Apšaude notikusi industriālajā parkā Ilinoisas štata pilsētā Aurorā. BBC raksta, ka šobrīd likumsargi "atbild aktīvā šāvēja uzbrukumam".

"ABC 7" ziņo, ka apšaudē ievainoti vairāki cilvēki.

WATCH LIVE: Multiple injured in Aurora shooting, large police presence reported at Henry Pratt, Kane County sheriff says: https://t.co/UbOif8qbIs— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) February 15, 2019