ASV likumdevēji cer bloķēt karavīru izvešanu no Vācijas

ASV likumdevēji ceturtdien nāca klajā ar ikgadējā aizsardzības izdevumu likumprojekta gala versiju, kas apturētu prezidenta Donalda Trampa plānoto karavīru izvešanu no Vācijas.

Likumprojekts, kurš vēl ir jāapstiprina Kongresa abām palātām, aizliegtu samazināt Vācijā izvietoto 34 500 amerikāņu karavīru skaitu 120 dienu laikā pēc tam, kad aizsardzības ministrs būs sniedzis Kongresam analīzi par izvešanas ietekmi. Likumprojekts arī paredz ierobežot vai sarežģīt karavīru izvešanu no Dienvidkorejas un Afganistānas.

Likumprojektu izstrādāja demokrātu un republikāņu likumdevēju grupa, kas ir rets abu partiju mests izaicinājums Trampa ārpolitikai. Jūlijā ASV paziņoja par plāniem izvest no Vācijas teju 12 000 karavīru, no kuriem daļa tiktu pārvietota uz citām NATO valstīm.

Otrdien Tramps piedraudēja uzlikt veto likumprojektam, ja vien netiks pārtraukta interneta kompāniju pasargāšana no saukšanas pie atbildības par materiāliem, ko publiskojuši lietotāji. Runa ir par 1996.gada Komunikāciju aizsardzības akta 230.sadaļu, kas aizsargā interneta uzņēmumus no situācijām, kad jebkurš var iesūdzēt tās tiesā par kaut ko, ko kāds publiskojis, neatkarīgi no tā, vai prasība ir leģitīma vai nav.

Tramps nodēvēja 230.sadaļu par nopietnu draudu nacionālajai drošībai un vēlēšanu integritātei un paziņoja, ka būs spiests uzlikt veto nacionālās aizsardzības izdevumu likumprojektam, ja 230.sadaļa netiks pilnībā atcelta. Likumprojekta gala versijā 230.sadaļas atcelšana nav iekļauta un Tramps ceturtdienas vakarā atkārtoti piedraudēja uzlikt veto likumprojektam.