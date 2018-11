ASV uz Sīrijas-Turcijas robežas būvēs novērošanas posteņus

ASV armija ierīkos novērošanas posteņus gar Sīrijas ziemeļu robežu ar Turciju, lai palīdzētu mazināt saspīlējumu starp Ankaru un Sīrijas kurdiem, kuri ir Vašingtonas sabiedrotie cīņā pret džihādistu grupējumu "Daesh", trešdien paziņoja ASV aizsardzības ministrs Džims Matiss.

"Mēs ierīkojam novērošanas posteņus vairākās vietās gar Sīrijas ziemeļu robežu," Matiss sacīja reportieriem. Viņš piebilda, ka tas tiks darīts ar mērķi nodrošināt, lai grupējums "Sīrijas Demokrātiskie spēki" (SDF), kas ietver Sīrijas kurdu kaujiniekus YPG, "netiktu novirzīts no šīs cīņas" un "mēs varētu sagraut to, kas ir palicis pāri no ["Daesh"] ģeogrāfiskā kalifāta".

"Tie būs ļoti skaidri iezīmētās vietās gan dienu, gan nakti, lai turki zinātu, kur tie atrodas," Matiss piebilda, atzīmējot, ka šis lēmums tika pieņemts ciešā sadarbībā ar Turciju.

ASV partneris SDF 11. novembrī paziņoja par ofensīvas atsākšanu pret "Daesh", kas iepriekš bija pārtraukta pēc jauna saspīlējuma izcelšanās ar Turciju, kas bija apšaudījusi SDF pozīcijas Sīrijas ziemeļos.

Sīrijas ilgstoši apspiestā kurdu minoritāte ir izveidojusi pusautonomu reģionu valsts ziemeļaustrumos. Turcija atsakās atzīt šo teritoriju pie savas robežas, baidoties, ka tas saasinātu kurdu separātistu ambīcijas Turcijā.

Turcija kopš 2016. gada ir veikusi divas operācijas pret kurdu spēkiem Sīrijā. Otrā no tām bija vērsta pret pierobežas anklāvu Afrīnu, kuru Turcija martā ieņēma un kuru tagad kontrolē proturciski Sīrijas nemiernieki.