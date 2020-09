ASV vienpusēji izsludina visu ANO sankciju atjaunošanu pret Irānu

Savienotās Valstis sestdien vienpusēji pasludinājušas, ka atjaunotas visas ANO sankcijas pret Irānu, un solīja sodīt tos, kas pārkāps šīs sankcijas.

ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo paziņoja, ka atjaunotas visas iepriekš pārtrauktās ANO sankcijas pret Irānu. ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija arī pavēstīja, ka tām ANO dalībvalstīm, kas neievēros šīs sankcijas, būs jārēķinās ar sekām.

Tiesa, pašreiz tikai ASV uzskata, ka šīs ANO sankcijas ir atjaunotas. Pārējās lielvaras, tostarp Krievija un Ķīna, ir apstrīdējušas šo Vašingtonas paziņojumu. Francija, Lielbritānija un Vācija kopīgā vēstulē ANO Drošības padomei jau piektdien norādīja, ka jebkuram lēmumam par sankciju atjaunošanu nebūtu tiesisku seku, un sankciju atvieglojumi Irānai paliks spēkā arī pēc 20. septembra.

Augusta vidū ASV nespēja panākt atbalstu ANO Drošības padomes rezolūcijas projektam, kas paredzēja pagarināt 13 gadu ilgušo konvencionālo ieroču embargo Irānai, kam jābeidzas 18. oktobrī. Pēc tam ASV pieprasīja atjaunot ANO sankcijas Irānai, kas tika atceltas saskaņā ar 2015. gada kodolvienošanos, savukārt Francija, Lielbritānija un Vācija paziņoja, ka pret to iebilst.

Sankcijas Irānai tika atceltas saskaņā ar vienošanos par Teherānas kodolprogrammu, kuru 2015. gadā parakstīja Irāna, ANO Drošības padomes pastāvīgās dalībvalstis ASV, Francija, Krievija, Ķīna un Lielbritānija, kā arī Vācija. Vienošanās paredz arī nepagarināt ieroču embargo.

Francija, Lielbritānija un Vācija uzskata, ka ASV nav tiesību pieprasīt sākt sankciju atjaunošanas procedūru, jo pēc Trampa lēmuma Vašingtona 2018. gadā izstājās no kodolvienošanās. Pēc izstāšanās no kodolvienošanās ASV noteica savas sankcijas Irānai, kas savukārt ir pakāpeniski atkāpusies no kodolvienošanās nosacījumu izpildes.