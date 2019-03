Austrālijas žurnālistiem draud cietumsods par kardināla Pela pedofilijas prāvas atspoguļošanu

Austrālijas prokuratūra pieprasījusi piespriest cietumsodus 23 žurnālistiem, kuri ignorējuši tiesas rīkojumu neziņot par pedofilijā apsūdzētā kardināla Džordža Pela tiesas prāvu.

Prokuratūra pieprasījusi tiesāt žurnālistus un 13 valsts vadošās ziņu organizācijas par necieņas izrādīšanu tiesai.

Par Pela garo tiesas prāvu sabiedrībai netika ziņots, pateicoties tiesneša Pītera Kida striktajam rīkojumam, kurš ne tikai aizliedza ziņot par prāvu, bet arī par tiesneša aizliegumu ziņot par prāvu.

Taču pēc Pela notiesāšanas decembrī par divu kora zēnu seksuālu izmantošanu par to ziņoja laikraksti ārpus Austrālijas, tādi kā "The New York Times" un "Washington Post", norādot, ka tiesnesis vienā valstī nevar lemt par visu pasauli.

Virkne Austrālijas laikrakstu tad rakstīja, ka viņi tikuši cenzēti un brīdinot austrāliešus, ka viņi nav varējuši ziņot par notikumu, kas ir sabiedrības interesēs.

Virkne tiesnešu rīkojumu liedza ziņot sīkākas detaļas par Pela prāvu kopš 2018. gada maija, tiesnešiem apgalvojot, ka tas nepieciešams zvērināto objektivitātes nodrošināšanai.

Tagad cietumsods draud Sidnejas avīzes "Daily Telegraph" redaktoram Benam Inglišam, "Australian Financial Review" redaktoram Maiklam Stečberijam, kā arī divu Melburnas galveno laikrakstu redaktoriem.

Ziņu organizāciju vidū ir Rūpertam Mērdokam piederošā valsts lielākā laikrakstu grupa "Nationwide News" un valsts otrs lielākais avīžu izdevējs "Fairfax Media".

Par sākotnējo tiesas datumu noteikts 15. aprīlis.

Pelam šomēnes tika piespriests sešu gadu cietumsods par divu kora zēnu seksuālu izmantošanu, kas notikusi deviņdesmito gadu vidū Melburnas Svētā Patrika katedrālē.

Viktorijas štata apgabala tiesas galvenais tiesnesis Pīters Kids piesprieda sodu, kas ietver trīs gadu un astoņu mēnešu posmu, kurā Pellam nebūs iespējas tikt atbrīvotam pirms termiņa. Pels arī tiks reģistrēts kā seksuāls noziedznieks uz viņa atlikušo mūžu.

77 gadus vecais Pels ir ievērojamākais Romas katoļu baznīcas garīdznieks, kas atzīts par vainīgu pedofilijā.

Pels tika apsūdzēts, ka deviņdesmito gadu vidū tolaik 12 un 13 gadus vecos zēnus esot iedzinis stūrī katedrāles sakristejā un piespiedis zēnus iesaistīties seksuālā aktā ar viņu.

Sākotnējā prāvā septembrī zvērinātie nevienojās Pelu atzīt par vainīgu, bet viņš tika atzīts par vainīgu lietas atkārtotā iztiesāšanā 11. decembrī. Šī lēmuma paziņošana tika atlikta, un Austrālijas mediji drīkstēja par to ziņot tikai 26. februārī.

Austrālijā dzimušais Pels, kurš 1966. gadā tika ordinēts par priesteri un 2003. gadā tika iecelts par kardinālu, bija Melburnas palīgbīskaps no 1987. līdz 1996. gadam, Melburnas arhibīskaps no 1996. līdz 2001. gadam un Sidnejas arhibīskaps no 2001. līdz 2014. gadam.

2014. gada 24. februārī viņš tika iecelts par Vatikāna Ekonomikas sekretariāta prefektu un bija šajā amatā līdz pērnā gada 12. decembrim, lai gan kopš 2017. gada 29. jūnija bija atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Pels bijis arī Vatikāna Kardinālu padomes loceklis.