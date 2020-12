Azerbaidžāna beidzot atklāj Karabahas kara cenu: vismaz 2800 dzīvību par 8860km2

Azerbaidžāna ceturtdien jeb gandrīz mēnesi pēc otrā Kalnu Karabahas kara noslēguma pēc ilgstošas informācijas slēpšanas beidzot atklāja, ka tā karā zaudējusi 2783 karavīru, 94 civiliedzīvotāju un vēl ap simts karotāju tiek uzskatīti par pazudušiem.

Tagad zināms, ka līdz ar kritušajiem un pazudušajiem vēl 1245 karavīru ārstējas slimnīcās. Turklāt kara rezultātā dzīvību zaudējuši arī 94 civiliedzīvotāji un vairāk nekā 400 ir ievainoti, vēsta aģentūra AP. Dzīvību zaudējis arī vismaz 541 Turcijas rekrutēts sīriešu kaujinieks, ziņo "Sīrijas Cilvēktiesību novērošanas organizācija".

Autoritārās valsts amatpersonas šos skaitļus atklājušas dienas pēc tam, kad armēņi 1. decembrī oficiāli Azerbaidžānas spēku rīcībā nodeva pēdējo 90. gados okupēto reģionu, kas ieskauj Kalnu Karabahu. Tas noticis arī pēc tam, kad prezidents Ilhams Alijevs, kurš vēl vasarā izjuta spēcīgu sabiedrības spiedienu zemo naftas cenu, Covid-19 pandēmijas krīzes un arī armēņu jūlijā īstenotās piefrontes pozīcijas apšaudes dēļ, tērpies kamuflāžas tērpā simboliski ar bruņumašīnu ieradās atgūtajā Agdamā un viesošanos mošejā izvērta par sava tēla spodrināšanas kampaņu.

