Azerbaidžāņi pārņem otru Armēnijas atpakaļ atdoto rajonu

Azerbaidžāna trešdien paziņoja, ka tās spēki iegājuši otrajā no trim Kalnu Karabahas rajoniem, kas Armēnijai jāatdod atpakaļ Baku kontrolē saskaņā ar vienošanos par karadarbības izbeigšanu.

Azerbaidžānas Aizsardzības ministrija pavēstīja, ka tās vienības 25. novembrī iegājušas Keļbadžaras rajonā. "Ir pabeigti inženierdarbi, lai nodrošinātu mūsu vienību virzību šajā virzienā, sarežģītie kalnu ceļi mūsu spēku pārvietošanās maršrutā ir attīrīti no mīnām un sagatavoti izmantošanai," teikts ministrijas paziņojumā.

Azerbaidžānas armijas vienības 20. novembrī iegāja pirmajā no trim Armēnijas atdotajiem Kalnu Karabahas rajoniem - Agdamas rajonā.

Azerbaidžānas autoritārā prezidenta ierašanās Agdamā:

🔷#Azerbaijan|i President İlham Aliyev and his wife Mihriban Aliyeva are visiting #Aghdam city in #Karabakh which was liberated from #Armenia|n occupation.pic.twitter.com/VWEVWytRyP