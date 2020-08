Baltkrievijas virzienā dodoties Krievijas Nacionālās gvardes autokolonnas

Pamatojoties uz vairāku mediju ziņoto un tīmeklī izplatītajiem fotouzņēmumiem, pētnieciskās žurnālistikas organizācija "Conflict Intelligence Team" (CIT) pirmdien konstatējusi, ka Baltkrievijas robežas virzienā dodas nemarķētas Krievijas Nacionālās gvardes kravas automašīnas.

Svētdien lietotnes "Telegram" kanāls "Paris Burns" publicēja videoierakstu, kurā redzama kravas automobiļu kolonna. CIT norāda, ka šādi spēkrati ar aizrestotiem logiem atrodas Krievijas policijas īpašo uzdevumu vienību (OMON) bruņojumā un ka tie bieži redzēti Sanktpēterburgā masu demonstrāciju izklīdināšanas laikā.

Ierakstā redzamajiem automobiļiem nav nedz kādas pazīšanās zīmes, nedz numurzīmes. Videoierakstu pavadošajā rakstiskajā tekstā teikts, ka tas uzņemts Krievijas Ļeņingradas apgabalā un ka autokolonna virzās no Sanktpēterburgas uz Lugu. Videoieraksts uzņemts 400 kilometru attālumā no Baltkrievijas robežas.

Growing reports of a Russian military convoy in the region of #Smolensk - #Russia, just 70 kms from #Belarus. This military convoy is circulating on the Moscow-Minsk highway. The cars do not have indentification plates and the military are in full black camouflage without tags. pic.twitter.com/RhVqzuHyYl