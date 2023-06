Belgorodā notiekošais ir reids, nevis iebrukums, analizē ISW

Ukrainas pusē karojošo krievu brīvprātīgo vienību operācijas Krievijas Belgorodas apgabalā, ņemot vērā to raksturu un iesaistīto nelielo spēku apjomu, ir uzskatāmas par reidiem, nevis iebrukumu ar mērķi nodrošināt ilgtermiņa kontroli pār teritorijām, savā ikdienas ziņojumā skaidro ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Ceturtdien par operāciju Krievijas teritorijā paziņoja leģions "Krievijas brīvība" (LRS) un "Krievu brīvprātīgais korpuss" (RDK). Pirms tam šīs Ukrainas pusē karojošo Krievijas pilsoņu vienības Belgorodas apgabalā operāciju veica jau 22. maijā.

Ceturtdien Belgorodas apgabala Gubernators ziņoja par apšaudi no Ukrainas puses. Varasiestādes atzina, ka situācija ir "sarežģīta" Šebekinas apkārtnē, taču noliedza, ka Krievijas teritorijā būtu ielauzušās bruņotas grupas. Savukārt Krievijas Aizsardzības ministrija vēlāk apgalvoja, ka ir atvairīti trīs uzbrukumi un novērsta ielaušanās no Ukrainas teritorijas, ko mēģinājušas izdarīt "divas ar tankiem pastiprinātas motorizēto kājnieku rotas". Vizuālo materiālu ģeolokācija gan norāda, ka iekļūšana Krievijas teritorijā tomēr notikusi.