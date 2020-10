Berlīnē policija atbrīvo kreiso radikāļu okupētu skvotu

Vācijas galvaspilsētas Berlīnes policija atbrīvojusi kreiso radikāļu okupētu namu, ziņo DW.

Policijai veicot operāciju, kuras mērķis bija atbrīvot māju, kas pazīstama kā skvots "Liebig 34", izcēlās sadursmes starp protestētājiem un drošības iestādēm.

Operācijā piedalījās aptuveni 1500 policistu no astoņiem dažādiem Vācijas reģioniem. Iesaistītas bijušas arī specvienības. Drošības iestādes pildīja tiesas rīkojumu, kas paredzēja mājokļa atdošanu tā īpašniekam.

Cilvēki, kas aizstāvēja okupētās ēkas iemītniekus, skandēja saukļus, tostarp "visa Berlīne ienīst policiju". Visas nakts laikā protestētāji esot dedzinājuši riepas, atkritumu tvertnes un aizdedzinājuši arī metro stacijas ēku.

Skvots "Liebig 34" ir ēka , kas gadiem ilgi bijusi pārklāta ar karogiem un kreiso radikāļu idejas atbalstošiem grafiti. Kopš 1999. gada to pārņēmušie radikāļi piedāvāja patvēruma vietu sievietēm un transpersonām.

Mājokļa īpašnieks 2018. gada nepiekrita pagarināt īres līgumu, un uzsāka tiesas procesu ar mērķi no ēkas izlikt tur mītošos cilvēkus.

Hundreds of people have gathered in #Liebig34 in Berlin to defend a building occupied by anarcho-queer-feminists that police has planned to evacuate this morning. Safe to say that antifas & police have a long history of stand offs in this Berlin suburb.

More to follow on @dwnews pic.twitter.com/FJWGtIYDkO