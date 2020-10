Biedējoši kadri: Kauja Kalnu Karabahā no armēņu pozīcijām

Starp Armēniju un Azerbaidžānu jau vairāk nekā piecas dienas risinās bruņots konflikts strīdīgajā Kalnu Karabahas reģionā, kā rezultātā katrā no pusēm gājuši bojā vairāk nekā 100 karavīri un cietuši civiliedzīvotāji.

Abas iesaistītās puses publicē dažādus video, kuros demonstrē pretinieka dzīvā spēka un tehnikas iznīcināšanu. Abas puses iesaistījušās arī propagandas cīņā, tāpēc oficiālie dati par iznīcinātās tehnikas un dzīvā spēka zaudējumiem nav no malas pārbaudāmi.

Kādā 30. septembrī publicētā video redzami dramatiski kaujas kadri no Armēnijas armijas pozīcijām. Video redzams, kā karavīri šauj prettanku raķeti un ar triecienšautenēm raida šāvienus debesīs, acīmredzot mēģinot notriekt pretinieka dronu. Pozīciju tuvumā notiek sprādzieni.

Šajā konfliktā spilgti iezīmējas bezpilota lidaparātu nozīme – tos aktīvi lielos daudzumos izmanto Azerbaidžāna. Pret armēņiem uzbrukumā tiek laisti Turcijas un Izraēlas ražojuma droni, skaidro eksperti.

Tiek lēsts, ka ar dronu palīdzību iznīcināti līdz pat 80% armēņu pretgaisa aizsardzības spēju reģionā, raksta "Radio Svoboda".

Video zemāk redzams, kā ar droniem tiek iznīcināta armēņu kara tehnika.



Savukārt šajā Azerbaidžānas izplatītajā video redzama Armēnijas haubiču iznīcināšana ar turku dronu "Bayraktar-2".



New TB2 UCAV video from Azerbaijan with strikes on 4 D-30 122mm howitzers and a fifth target from long distance that is hard to ID. 401/https://t.co/Ffv54wJIcT pic.twitter.com/abGR1erZNl