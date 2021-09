Čehijas pilsonim ar segvārdu Begemots piespriesti 20 gadi cietumā par karošanu Donbasā

Tiesa Prāgā piespriedusi 20 gadu cietumsodu vairākkārt tiesātajam Irži Urbanekam (attēlā pa labi), kurš darbojies teroristiskā grupā Donbasā un karojis prokremlikso separātistu pusē, vēsta "Radio Svoboda".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saskaņā ar izmeklēšanas versiju 2015. gadā Urabaneks caur Kipru devies uz Ukrainas austrumiem. Tur viņš pievienojies tā sauktās "Doņeckas tautas republikas" separātistiem, sākotnēji darot saimnieciskus darbus, bet pēc tam vismaz līdz 2018. gadam ar segvārdu Begemots piedalījies kaujas darbībās.

Čehijas pilsonis Urbaneks savu dalību bruņotajā konfliktā separātistu pusē nav slēpis, par ko liecina viņa pašā ieraksti sociālajos tīklos. Tiesnesis uzsvēra, ka Urbaneks pilnībā apzinājies savas darbības.

Urbaneka valsts piešķirtais advokāts argumentēja, ka sociālo tīklu publikācijas nevar būt pilnīgs pierādījums par apsūdzētā dalību karadarbībā. Spriedums vēl ir pārsūdzams.

Savukārt viens no lieciniekiem stāstīja, ka Urabaneks uz Donbasu devies ar plānu nopelnīt naudu. No separātistiem viņš it kā saņēmis 15 000 Krievijas rubļu (173 eiro)mēnesī.

Čehijas mediji ziņo, ka kopš tā laika Urbaneks jau attālinājies no separātistiem un pievērsies islāmam.

Urbaneks Čehijā pirms tam jau 13 reizes tiesāts – pārsvarā par automašīnu zādzībām un noziegumiem pret īpašumu.

Bruņotais konflikts Ukrainas austrumos notiek kopš 2014. gada. Prokremliskie kaujinieki daļā Luhanskas un Doņeckas apgabalu nodibināja tā sauktās "tautas republikas".