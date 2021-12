Sākoties pandēmijai, daudzi politiskie lēmumi pieņemti, balstoties uz zinātnes pasaules ieteikumiem. Kādi pasākumi, pēc vācu zinātnieku domām, var ierobežot pieaugošo Covid-19 saslimšanas gadījumu skaitu?

Kā zināms, attiecības starp zinātniekiem un politiķiem ir stingri reglamentētas: zinātnieki vēro notiekošo un to izskaidro, bet reizumis nosauc iespējamos rīcības scenārijus, kas izriet no zinātniskajiem secinājumiem. Taču pieņemt galīgo lēmumu par to, kuru no scenārijiem apstiprināt galīgajā variantā, paliek politiķu ziņā – zinātnieku ieteikumiem ir vienīgi stingri rekomendējošs raksturs.

Taču kopš koronavīrusa pandēmijas sākuma zinātnieki neredzēti aktīvi iesaistījušies politisko lēmumu pieņemšanas procesā. Balstoties zinātniskos pētījumos, valstis ne reizi vien ieviesušas stingrus noteikumus, kas skar sabiedrības pamattiesības un brīvību: personisko kontaktu ierobežojumi, pārvietošanās ierobežojumi, obligāta aizsargmasku valkāšana, "lokdauna" ieviešana. Un ikreiz, kad tas liekas attaisnojami no zinātnes viedokļa, šie ierobežojumi tikuši atcelti.

Pēdējo dienu laikā uz straujā inficēšanās ar koronavīrusu fona Vācijas federālās zemes atkal pieņem mērus cīņai ar infekcijas izplatību. Divu pandēmijas gadu laikā vācieši ir noguruši no ierobežojumiem, taču no zinātnes viedokļa tie ir loģiski un nepieciešami. Ko tad īsti iesaka zinātnieki?

Nepieciešamība valkāt maskas

Rīkojums, kurš paredz muti un degunu nosedzošu aizsargmasku valkāšanu slēgtās telpās un darbavietās, tika pieņemts 2020. gada 25. novembrī, VFR kanclerei Angelai Merkelei tiekoties ar federālo zemju premjerministriem. Šī prasība ar nelieliem atvieglojumiem ir spēkā joprojām: darbinieki birojā pie darba galda var uzturēties bez maskas, ja tiek ievērota 1,5 metru distance.