Cīnoties pret gangsteru grupējumu radīto vardarbību, Salvadora pagarina ārkārtas stāvokli

Salvadoras likumdevēji uz trešo mēnesi pagarinājuši prezidenta Najiba Bukeles atbalstīto ārkārtas stāvokli. Tas notiek laikā, kad Centrālamerikas valsts mēģina būtiski samazināt vardarbību, ko rada gangsteru grupējumi, raksta "Al Jazeera".

67 no 84 Latīņamerikas valsts likumdevējiem trešdien nobalsoja par ārkārtas pilnvaru pagarināšanu uz 30 dienām, kas pirmo reizi tika apstiprinātas martā pēc bandu slepkavību pieauguma, kas cita starpā ietvēra 62 slepkavības 24 stundu laikā.

Kopš marta valstī pieņemta virkne jaunu pret bandu aktivitātēm vērstu likumu. Trešdien Bukeles valdības drošības ministrs Gustavo Vilatoro sacīja, ka valdības "karš" pret bandām turpināsies, pat ja slepkavību skaits ir strauji samazinājies kopš valdība ieviesa stingrus pasākumus ar nolūku apspiest bandu vardarbību.

"Šis karš turpināsies tik ilgi, cik nepieciešams un tiktāl, cik sabiedrība to turpinās pieprasīt," sacīja Vilatoro. "Mēs turpināsim stāties pretī šim "vēzim", un mēs to esam teikuši iepriekš un paliekam pie tā - šis karš turpināsies, līdz bandas tiks izskaustas no Salvadoras teritorijas," piebilda ministrs.

Ārkārtas pasākumi ierobežo pulcēšanās brīvību, ierobežo tiesības saņemt informāciju par aizturēšanas iemeslu un piekļuvi advokātam, kā arī ļauj aizturēt līdz 15 dienām bez apsūdzības.

Kopš marta beigām Bukele ir izmantojis ārkārtas pilnvaras, lai arestētu aptuveni 34 500 par dalību bandās aizdomās turētos, taču tiesību aizsardzības grupas un iedzīvotāji apgalvo, ka aizturēšana dažkārt esot patvaļīga, un daudzas personas tiekot aizturētas, pamatojoties uz to izskatu vai dzīvesvietu.