Covid-19: Desmit Āfrikas valstīs vispār nav plaušu ventilatoru

Vairums Āfrikas valstu veselības sistēmas nav gatavas Covid-19 pandēmijai, kā dēļ daudzās no tām ieviesti ārkārtīgi stingri drošības pasākumi. Tieši to, cik negatavs ir kontinents, atklāj vairāki dati, piemēram plaušu ventilatoru nelielais skaits, raksta "The New York Times".

Covid-19 smago gadījumu ārstēšanai akūti nepieciešamo plaušu ventilēšanas aparātu vispār nav desmit Āfrikas valstīs. Savukārt Dienvidsudānā uz 11 miljoniem iedzīvotāju ir četri ventilatori, bet pieci viceprezidenti, absurdu atzīmē medijs. Nedaudz labāka situācija ir piecu miljonu apdzīvotajā Libērijā – tajā ir pieci dzīvību glābšanai nepieciešamie aparāti, no kuriem viens gan atrodas ASV vēstniecības kompleksā.

Turklāt Pasaules veselības organizācija vērš uzmanību, ka plaušu ventilatoru trūkums ir tikai maza problēmas daļa, jo sabiedrībā daudz aktuālāka problēma nereti ir masku vai pat ziepju un ūdens nepieejamība. ANO vēl 2015. gadā ziņoja, ka tikai 15% Subsahāras iedzīvotāju ir pieejama iespēja mazgāt rokas.

Turklāt ne visās valstīs veselības sistēmu aprīkojuma klāsts ir publiski zināms, lai neizsauktu sabiedrības neapmierinātību. Apmierinoša situācija ir tikai atsevišķās, ekonomiski attīstītākajās valstīs, piemēram, Dienvidāfrikas Republikā, kuras veselības sistēma uzskatāma par spēcīgu.

Veselības sistēmu atpalicība nozīmē, ka arī dati par inficēto un ar Covid-19 saslimušo skaitu daudzās valstīs, visticamāk, ir ļoti tālu no patiesības, jo daudzās testēšana notiek nelielos apjomos, kā arī izskanējušas bažas par tām piegādāto testu komplektu precizitāti.