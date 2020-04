Covid-19: Grenlande pirmā uzveikusi vīrusu

Grenlande kļuvusi par pirmo teritoriju pasaulē, kas tikusi galā ar visiem Covid-19 gadījumiem un neviens cilvēks no slimības nav miris, vēsta "High North News".

Dānijai piederošās salas valdība paziņojusi, ka kopš 4. aprīļa valstī nav konstatēts neviens jauns inficēšanās gadījums, bet visi 11 iepriekš saslimušie ir izveseļojušies.

Pirmais Covid-19 gadījums pasaules lielākajā salā tika atklāts 16. martā, kopš tā laika Grenlandē veikti vairāk nekā 900 testi vīrusa noteikšanai.

Premjerministrs Kims Kilsens jau paziņojis par plāniem pakāpeniski atcelt galvaspilsētā Nūkā noteiktos ierobežojumus, ja neparādīsies jauni inficēšanās gadījumi.

Līdz šim Grenlande ir vienīgā valstiskā teritorija, kas pārvarējusi Covid-19 pandēmiju bez neviena upura. Jāatzīmē, ka Grenlandē mīt aptuveni 56 tūkstoši iedzīvotāju ar blīvumu 0,028 cilvēki uz kvadrātkilometru.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā divi miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 614 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 127 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 26 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 491 tūkstotis cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.