Covid-19: Indija slēdz Deli un citas lielās pilsētas

Jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 dēļ Indija līdz 31. martam slēdz galvaspilsētu Deli un vēl 75 valsts rajonus, ziņo raidsabiedrība CNN.

Svētdien izolēšana tika noteikta sākotnēji uz 14 stundām, bet jau pirmdien tā pagarināta līdz 31. martam.

Noteikumi attiecas arī uz tādām lielajām pilsētām kā Mumbaja, Bangalore, Pune, Kolkata un Haiderabāda. Tas nozīmē, ka miljoniem tehnoloģiju un finanšu sektorā nodarbināto būs jāstrādā no mājām.

Pilsētās un rajonos, kur noteikti ierobežojumi, turpināt darboties atļauts tikai svarīgākajiem pakalpojumiem. Tikmēr visi veikali, komerciestādes, rūpnīcas, darbnīcas, biroji, tirgi un lūgšanu vietas būs slēgti.

Atsevišķās vietās, tostarp Mumbajā, aizliegta četru un vairāk cilvēku pulcēšanās vienā vietā. Vairāki valsts štati noteikuši pilnīgu pašizolāciju.

Indijā ir 425 zināmi "Covid-19" gadījumi, astoņi cilvēki ir miruši.

"Covid-19" uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 339 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 81 tūkstotis Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 17 700 cilvēki, no tiem vairāk nekā 5400 Itālijā.

Vairāk nekā 99 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.