Covid-19: Izraēlā publiskās vietās obligāti būs jāvelk sejas maskas

Izraēlas valdība lēmusi, ka valsts iedzīvotājiem publiskās vietās obligāti būs jāvelk sejas maskas, lai nepieļautu tālāku jaunā koronavīrusa izplatīšanos, raksta aģentūra "Reuters".

Pagājušajā nedēļā Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu aicināja valsts iedzīvotājus nēsāt sejas maskas un piebilda, ka tā kļūs par obligātu prasību no svētdienas.

No otrdienas līdz piektdienai Izraēlā bez ārkārtas vajadzības nedrīkstēs pamest pilsētas.

Izraēlā ar jauno koronavīrusu inficējušies vairāk nekā 9000 cilvēku, 60 cilvēki miruši.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmijas līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 1,36 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 367 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 76 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 16 tūkstoši Itālijā.

Vairāk nekā 293 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.