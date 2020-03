'Covid-19': Krievijā pirmais mirušais

Krievijā ceturtdien fiksēts pirmais no koronavīrusa izraisītās slimības 'Covid-19' mirušais pacients – 79 gadus veca sieviete, ziņo raidsabiedrības BBC krievu valodas dienests.

Paciente tika hospitalizēta 13. martā un ceturtdien mira slimnīcā Maskavā. Varasiestādes neprecizē, kā un kur sieviete inficējusies ar jauno koronavīrusu, bet visi cilvēki, kas bija kontaktā ar pacienti, esot apzināti.

Sievietei bijis plaušu karsonis un viņa slimoja ar otrā tipa cukura diabētu, kā arī dažādām sirds un asinsvadu kaitēm.

Saskaņā ar oficiālajiem datiem līdz šim Krievijā fiksēti 147 "Covid-19" gadījumi.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 221 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 9000 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3000 Ķīnā.

Vairāk nekā 85 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.