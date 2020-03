Covid-19: Krievijas armijas palīdzība Itālijā ir bezjēdzīga, raksta 'La Stampa'

Krievijas nosūtītā palīdzība Itālijai cīņā ar Covid-19 pandēmiju lielā mērā ir bezjēdzīga un vairāk ir politisks solis, atsaucoties uz kādu vārdā nenosauktu augsta ranga avotu, ziņo itāļu laikraksts "La Stampa".

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Krievija 21. martā paziņoja, ka sniegs palīdzību Itālijai cīņā ar koronavīrusa pandēmiju un jau nākamajā dienā aviobāzē pie Romas ieradās deviņas transporta lidmašīnas Il-76 ar armijas mediķu brigādēm un aprīkojumu.

Krievijas mobilās brigādes, kurās ir mediķi, virusologi un epidemiologi, primāri Itālijas ziemeļos palīdzēšot ar pacientu ārstēšanu 65 pansionātos , kas pielāgoti Covid-19 slimnieku vajadzībām, skaidroja Krievijas Aizsardzības ministrija.

Kopā ar speciālistiem uz Itāliju nosūtītas 20 dezinfekcijas mašīnas, kā arī Radiācijas, ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības spēku mobilā laboratorija. Tāpat uz Itāliju nosūtīti aizsardzības līdzekļi un medicīnas aprīkojums.

Krievijas armijas brigādes no aviobāzes Romas tuvumā autokolonnā devās uz Covid-19 smagi skarto Bergamo.

Tikmēr "La Stampa" citēts augsta līmeņa avots norādījis, ka 80% Krievijas palīdzības cīņai ar infekciju ir "pilnīgi bezjēdzīga vai maz noderīga". Medijs arī salīdzina, ka Ķīnas atsūtītās plaušu ventilēšanas iekārtas un medicīniskās maskas ir daudz vērtīgākas.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins ar šo soli cenšas sasniegt politiskas un diplomātiskas intereses, pieļauj laikraksta avoti. Savukārt Itālijas premjers Džuzepe Konte piekritis pieņemt Krievijas piedāvājumu, lai nostiprinātu attiecības ar Maskavu.

Ziņots, ka Itālija ir Covid-19 pandēmijas vissmagāk skartā Eiropas valsts. Līdz piektdienai tur ir vairāk nekā 80 tūkstoši zināmu inficēšanās gadījumu un vairāk nekā 8200 cilvēki ir miruši.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 540 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 85 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 24 tūkstoši cilvēki, no tiem vairāk nekā 8200 Itālijā.

Vairāk nekā 120 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.