Covid-19: Melburnā tiks slēgti veikali, krogi un viesnīcas

Austrālijas otrajā lielākajā pilsētā Melburnā tiks ieviesti stingrāki ierobežojumi cīņā pret jauno koronavīrusu, tostarp tiks slēgti visi nesvarīgie uzņēmumi, veikali, kā arī krogi un viesnīcas.

Viktorijas štata premjers Daniels Endrjūss paziņoja, ka visiem štata iedzīvotajiem jāstrādā no mājām, ja tas ir iespējams. Visi mazumtirdzniecības veikali, krogi un viesnīcas, kā arī ražotnes no trešdienas pārtrauks darbu uz sešām nedēļām, žurnālistiem Melburnā paziņoja Endrjūss.

Atvēri paliks tikai pārtikas veikali, degvielas uzpildes stacijas, aptiekas un pasta biroji. Daļai veikalu būs atļauts veikt piegādes uz mājām vai nodrošināt iespēju pircējiem izdarīt pasūtījumu internetā un savākt preci klātienē.

Aizvadītajā naktī Viktorijas štatā no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 mirušu 13 cilvēki, līdz ar to kopējais no Covid-19 mirušo skaits sasniedzis 136. Visā Austrālijā Covid-19 laupījis 429 cilvēku dzīvības. Vairums nāves gadījumu ir reģistrēti Melburnā.

Varasiestādes svētdien paziņoja, ka Melburnā uz turpmākajām sešām nedēļām noteikta nakts komandantstunda. Endrjūss paziņoja, ka melburniešiem līdz 13.septembrim būs jāuzturas mājās no astoņiem vakarā līdz pieciem rītā. Komandantstundas pārkāpējiem tiks piemērota 1652 Austrālijas dolāru (1002 eiro) liela sodanauda.

Melburnā no katras mājsaimniecības pēc nepieciešamākajiem iepirkumiem drīkstēs doties tikai viens cilvēks dienā, neattālinoties no mājām tālāk par pieciem kilometriem. Tādā pašā rādiusā uz vienu stundu dienā atļauts atstāt mājas saistībā ar sportiskajām aktivitātēm.

Lielākā daļa skolu un augstskolu, kas tikai pirms dažām nedēļām atsāka strādāt parastajā režīmā, no trešdienas atkal pāries uz tālmācību, bet bērnudārzi un dienas centri no ceturtdienas būs slēgti. Cita starpā Melburnā tuvāko sešu nedēļu laikā nebūs atļauts rīkot kāzas. Iepriekš kāzās nevarēja piedalīties vairāk par pieciem cilvēkiem.