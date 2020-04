Covid-19: Uz ASV piegādātais Krievijas sūtījums patiesībā ir pirkums

Medikamenti un medicīniskais aprīkojums, ko trešdien Krievijas militārā kravas lidmašīnā nogādāja Ņujorkā, ir ASV varasiestāžu iepirkums, nevis humānā palīdzība, liecina ASV Valsts departamenta paziņojums.

"Pēc 30. martā notikušās prezidentu Donalda Trampa un Vladimira Putina telefonsarunas ASV piekrita no Krievijas iegādāties nepieciešamo medicīnisko aprīkojumu, tostarp plaušu mākslīgās ventilācijas aparātus," skaidro Valsts departamenta pārstāve Morgana Ortega.

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" Ortega norāda, ka iepirkti arī individuālie aizsardzības līdzekļi. Preses paziņojumā nav atklāta ne darījuma summa, ne apjomi.

Pirms divām dienām Tramps paziņoja, ka telefona sarunas laikā ar Putinu ir panākta vienošanās par medicīniskā aprīkojuma piegādi. Krievijas valsts mediji šo kravu nosauca par "humāno palīdzību", kā to nodēvējis arī Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.

The U.S. is committed to the global fight against #COVID19 and we are cooperating closely with many countries to ensure we have the supplies we need in this fight. The purchase of personal protection equipment and ventilators from #Russia will help shore up supplies in New York. pic.twitter.com/GUqgHS7iiE