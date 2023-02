Diktatori runājas, 'tviteris' pamana – Putins nervozi dīdās

Piektdien kārtējo tikšanos propagandas mediju priekšā sarīkoja Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko un Krievijas diktators Vladimirs Putins. Teiksmaino runu fonā par abu valstu ekonomikas sadarbību, uzmanība pievērsta arī Putina ķermeņa valodai, proti, kustībām un nespējai kontrolēt savas kājas.

Kas kaiš Putinam? Kamdēļ viņš izskatās tik nervozs? Šo jautājumu uzdod daudzi tvitera lietotāji.

Putin's continuing problem to control his legs and arms has been visible again today, when he met Lukashenko. This man is medically sick. Russia's losing war will most certainly expedite his worsening condition. #Russia #Putin pic.twitter.com/IqX1adtCH8