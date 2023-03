Dubļainie ceļi apgrūtina Ukrainas spēku apgādāšanu Bahmutā, ziņo Lielbritānija

Dubļainie apstākļi, visticamāk, traucē Ukrainas centieniem apgādāt savus spēkus ar nepieciešamajiem resursiem Bahmutā, jo arvien biežāk jāizmanto neasfaltēti ceļi, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Ukrainas Bahmutas aizsardzība turpina radīt zaudējumus gan Ukrainas, gan okupantu spēkiem. Nedēļas nogalē Ukraina, visticamāk, stabilizēja savu aizsardzības perimetru pēc Krievijas iepriekšējiem uzbrukumiem pilsētas ziemeļos.

Krievijas trieciens, kas varētu būt noticis ap 2. martu, iznīcināja tiltu pār vienīgo bruģēto piegādes ceļu uz Bahmutu, kas joprojām atradās Ukrainas kontrolē, norāda Lielbritānijas ministrija.

Publiskās domstarpības starp "Vagner" algotņiem un Krievijas Aizsardzības ministriju par munīcijas piešķiršanu norāda uz grūtībām nodrošināt augsto personāla un munīcijas līmeni, kas nepieciešams, lai virzītos uz priekšu ar okupantu pašreizējo taktiku, noslēgumā raksta britu izlūki.

