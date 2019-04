Džulians Asanžs: Kā septiņi gadi Ekvadoras vēstniecībā varēja ietekmēt viņa veselību

Ceturtdien Ekvadoras vēstniecībā Londonā tika aizturēts viens no vietnes "WikiLeaks" dibinātājiem Džulians Asanžs. Vairāku iesaistīto pušu un organizāciju, tostarp "WikiLeaks" pārstāvji, pauduši bažas par vīrieša veselības stāvokļa pasliktināšanos pēdējo septiņu vēstniecībā pavadīto gadu laikā.

Par Asanža veselības stāvokli satraukušies arī ārsti, kuri regulāri devušies uz vēstniecību vīrieti izmeklēt.

Klīniskais psihologs Londonā Broks Čisholms pēdējā pusgada laikā vairākas reizes izmeklēja Asanžu. 2018. gadā laikrakstam “The Guardian” Čisholms paziņoja, ka, viņaprāt, “pacienta veselības stāvoklis ir apdraudēts un viņam vajadzētu doties uz slimnīcu”.

Viens no galvenajiem faktoriem, kas varēja ietekmēt Asanža veselības stāvokli, bija saules gaismas, D vitamīna trūkums, dzīvojot vēstniecībā, pieļāva ārsts. Tā rezultātā, kā novēroja Čisholms, Asanžam parādījās nogurums, vājums, parādījās muskuļu un kaulu sāpes.

Klīniskais psihologs atklāja, ka lielāko iespaidu uz Asanža veselību atstājušas nemitīgās bailes par to, kas notiks, ja viņš pametīs vēstniecību. Ārsts papildināja, ka Asanža organismā esot ”adrenalīna pārprodukcija”, kas arī, iespējams, atstājis negatīvu iespaidu uz vīrieša veselību. Izjūtot nemitīgus draudus, cilvēkam pastāv iespēja saslimt ar diabētu, vēzi, miega trūkumu, skaidroja ārsts.

Čisholms uzskata, ka “Asanža aizturēšanas “patvaļība” viņam varēja radīt vēl lielāku psiholoģisko spiedienu”. Ārsts skaidroja, ka “fakts, ka cilvēks ir ieslodzījumā un nezina, kad no tā izkļūs, aktivizē draudu sistēmu un var izraisīt trauksmi, depresiju”. Pēc psihologa teiktā, šādos gadījumos cilvēki bieži kļūst ļoti agresīvi, pastāv liels pašnāvības risks.

Čisholms cer, ka šobrīd, esot ieslodzījumā, Asanžam ir pieeja medicīniskajai aprūpei.

47 gadus vecais Asanžs Ekvadoras vēstniecībā patvērās pirms septiņiem gadiem, lai izvairītos no viņa izdošanas Zviedrijai, kur pret viņu bija ierosināta lieta kā pret aizdomās turamo izvarošanā. Pērn šī lieta izbeigta. Asanžs baidījās, ka Zviedrija varētu viņu izdot ASV.

Ekvadoras prezidents Lenins Moreno iepriekš paziņoja, ka atsauc Asanžam piešķirto patvērumu pēc atkārtotiem starptautisko konvenciju pārkāpumiem no Asanža puses. Asanžam jau trešdien atņemta Ekvadoras pilsonība, pamatojoties uz pārkāpumiem viņa aizpildītajos dokumentos.

Policija Ekvadoras vēstniecībā Londonā ieradusies pēc vēstnieka uzaicinājuma, paziņoja Skotlendjards.

Arests seko intensīvam dialogam starp Ekvadoru un Lielbritāniju, paziņoja britu ārlietu ministrs Alans Dunkans.

Aizturēšana notika dienu pēc tam, kad “WikiLeaks” paziņoja par spiegošanas operāciju, kas esot izvērsta pret Asanžu.

Asanžs, kura izveidotā tīmekļa vietne publiskojusi desmitiem tūkstošu slepenu ASV dokumentu, vienmēr noliedzis, ka būtu vainīgs viņam izvirzītajās apsūdzībās izvarošanā. Viņš atteicies doties uz Zviedriju, baidoties no izdošanas ASV, kur varētu tikt tiesāts par šo dokumentu publiskošanu.

Londonas policija paziņojusi, ka Asanžs arestēts par tiesas nosacījumu nepildīšanu. Viņa advokāts norāda, ka vīrietis aizturēts par atbrīvošanas no aresta noteikumu pārkāpšanu un, pamatojoties uz britu izdošanas līgumu ar ASV.

Nearly 7yrs after entering the Ecuadorean Embassy, I can confirm Julian Assange is now in police custody and rightly facing justice in the UK. I would like to thank Ecuador for its cooperation & @metpoliceuk for its professionalism. No one is above the law