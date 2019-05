Ēģiptē sprādzienā netālu no Gīzas piramīdām ievainoti vismaz 16 cilvēki

Svētdienas pēcpusdienā Ēģiptē, netālu no Gīzas piramīdām sprāgusi ceļmalā uzstādīta bumba, skarot garām braucošo tūristu autobusu un ievainojot vismaz 16 cilvēkus, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Lielākais vairums no ievainotajiem ir ārvalstu tūristi, ziņu aģentūrai "Reuters" pavēstījušas drošības iestādes.

Šis ir jau otrais incidents pusgada laikā, kurā ievainoti tūristi. Decembrī sprādzienā netālu no Gīzas piramīdām tika ievainoti trīs Vjetnamiešu tūristi un vietējais gids.

#BREAKING: An explosion has targeted a tourist bus close to the Great Pyramid of Giza in Egypt; 16 injured pic.twitter.com/jju6thWtiW