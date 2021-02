Eiropas diena: Adekvāta minimālā alga un sociālo tīklu demokrātiska kontrole

Šonedēļ podkāstā "Eiropas diena" vēstām par to, kādas izmaiņas mūsu visu ikdienā varētu ienest divas šobrīd Eiropas Savienībā apspriestas iniciatīvas. Viena no tām varētu noteikt vienotus principus, pēc kuriem visā Eiropā rēķina minimālo algu, savukārt otra – Digitālo pakalpojumu akts – cer būtiski izmainīt spēku samēru starp milzīgajiem interneta uzņēmumiem un to lietotājiem, dodot viņiem lielāku varu strīdos ar tiem.

Adekvāta minimālā alga, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi ir nozīmīgākais līdzeklis, kā ierobežot strādājošo cilvēku nabadzību. To šomēnes notikušajās Eiropas Parlamenta debatēs par vēl arvien sāpīgo strādājošo cilvēku neaizsargātību pret nabadzības riskiem uzsvēra deputāti. Jau pirms Covid-19 krīzes atalgojumu, kas ir zemāks par 60% no tā dēvētās mediānas algas, saņēma katrs sestais nodarbinātais. Pandēmijas dēļ strādājošo nabadzības riski ir vēl vairāk pieauguši.

Savukārt debatēs par Digitālo pakalpojumu aktu Eiropas politiķi mīl piesaukt bijušā ASV prezidenta Donalda Trampa konta slēgšanu sociālajā tīklā "Twitter". Neatkarīgi no simpātijām vai antipātijām pret pašu Trampu, daudzi uzskata, ka nav pareizi, ka šādu lēmumu var pieņemt privāts uzņēmums, kura vadība nav atbildīga pilsoņu priekšā. Digitālo pakalpojumu akta projekts, kas šobrīd tiek apspriests Eiropas Parlamentā, paredz, ka Eiropā visiem būs iespējas lēmumus, kas skar viņu tiesības pārsūdzēt neatkarīgām ārpustiesas iestādēm.

Papildus vēstām par jaunumiem Covid-19 vakcīnu jomā, kā arī par Starptautiskā valūtas fonda izpilddirektores Kristīnas Lagardas izteikumiem Eiroparlamentā.

Iknedēļas podkāsts "Eiropas diena" top sadarbībā ar Eiropas Parlamentu. Klausieties podkāstu "Eiropas diena" šeit.

