Eksplozijās iznīcināti 50 metri 'Nord Stream 1', liecina zemūdens video

Pēc sprādzieniem, kas tiek uzskatīti par sabotāžu, iznīcināti vai aprakti jūras dzelmē vismaz 50 metri Krieviju un Vāciju savienojošā gāzesvada "Nord Stream 1", liecina otrdien publicētie zemūdens video.

Zviedrijas laikraksta "Expressen" publicētajos videomateriālos redzams, ka 80 metru attālumā no cauruļvada sākuma ir daudz saplēsta un salocīta metāla.

Kā ziņo "Expressen", video filmēts pirmdien un tajā redzams, ka trūkst vai aprakti jūras dzelmē vairāk nekā 50 metri cauruļvada. Dzelmē redzamas metāla atlūzas.

video of the damaged Nord Stream pipelines, shot by an underwater drone operated by @Expressen. Copenhagen police and Norwegian investigators said today that the damage was caused by "powerful explosions." pic.twitter.com/7XKq4XIuQT