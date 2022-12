Elitārā tanku armija stiprina Krievijas aizsardzību pie Svatoves, ziņo briti

Krievijas 1. gvardes tanku armija ir izvērsta aizsardzības pozīcijās pie Luhanskas apgabala pilsētas Svatoves, savā ikdienas ziņojumā par stāvokli Ukrainas frontē ziņo Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

1. gvardes tanku armija, kas Krievijā skaitās elitāra vienība, iepriekš kara gaitā cietusi smagus zaudējumus, tostarp, atkāpjoties no Harkivas apgabala septembrī.

Tagad izskatās, ka vienība ir daļēji pastiprināta ar mobilizētajiem rezervistiem, tomēr joprojām ir krietni mazāka par tai paredzētajiem 25 tūkstošiem karavīru, skaidrots britu izlūkošanas ziņojumā.

Krievija 60 kilometrus garā joslā starp Svatovi un Krievijas robežu ir pabeigusi gandrīz pilnībā savienotu ierakumu sistēmu. Lai gan tranšejas ir garā posmā, aizsardzības dziļums nav zināms.

1. gvardes tanku armijas un citu vienību aizsardzības efektivitāte lielā mērā būs atkarīga no vienību savstarpējās sadarbības un rezerves pozīcijām, secina britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 December 2022

