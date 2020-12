Erdogans pauž cerību, ka Francija drīz atbrīvosies no Makrona

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans piektdien paudis cerību, ka Francija drīz atbrīvosies no sava prezidenta Emanuela Makrona.

"Makrons ir nepatikšanas Francijai. Ar Makronu Francija virzās cauri ļoti, ļoti bīstamam periodam. Es ceru, ka Francija tiks vaļā no Makrona tik drīz, cik iespējams," žurnālistiem Stambulā sacīja Makrons.

Ankaras un Parīzes attiecības pēdējo mēnešu laikā saspīlējušas domstarpības par situāciju Sīrijā, Lībijā un Vidusjūras austrumos, bet jo sevišķi Francijas nostāja pret radikālo islāmu.

Erdogans ir vairākkārt izteicies, ka Makronam vajadzētu pārbaudīt savu garīgo veselību, un aicinājis turkus boikotēt Francijas produktus.

Šodien Erdogans sacīja, ka Francijai vajadzētu atbrīvoties no Makrona,"citādi viņi nevarēs atbrīvoties no dzeltenajām vestēm", ar to domājot protesta kustību, kas sākās Francijā 2018. gadā.

"Dzeltenās vestes var vēlāk pārvērsties par sarkanajām vestēm," sacīja Erdogans, bet nepaskaidroja, ko tieši ar to domā.

Turcijas un Francijas starpā valda domstarpības arī par situāciju Kalnu Karabahā, kur septembrī izcēlās karadarbība starp armēņu un Azerbaidžānas spēkiem.

Turcija šajā konfliktā atbalsta Azerbaidžānu.

Francija kopā ar Krieviju un ASV vada Minskas grupu, kas gadiem mēģinājusi rast risinājumu Kalnu Karabahas konfliktam, bet nesekmīgi.

Francijas Senāts 26. novembrī aicināja Francijas valdību atzīt Kalnu Karabahu par neatkarīgu valsti.

Kalnu Karabaha, kas padomju laikā bija Azerbaidžānas PSR sastāvā, kopš deviņdesmito gadu sākuma ir "de facto" neatkarīga armēņu republika. Kaut arī kopš PSRS sabrukuma Azerbaidžāna nekontrolēja Kalnu Karabahu, tā šo armēņu apdzīvoto reģionu uzskata par savu teritoriju.

Erdogans sacīja, ka Francija ir zaudējusi savu vidutājas lomu Kalnu Karabahas konfliktā.

"Kāpēc? Tā ir vidutāja, bet no otras puses pieņem rezolūciju savā parlamentā (..) par reģionu, kura vidutājai tai jābūt," sacīja Erdogans.

Turcijas prezidents arī atkārtoja Azerbaidžānas prezidenta Ilhama Alijeva sacīto, ka Francijai vajadzētu adot Marseļu Armēnijai, ja tā tik ļoti vēlas nodibināt valsti.

"Es došu to pašu padomu - ja viņi tik ļoti vēlas, viņiem vajadzētu atdot Marseļu armēņiem. Tik vienkārši," sacīja Erdogans.