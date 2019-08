'Facebook' noklausījies un atšifrējis lietotāju sarunas, ziņo mediji

Sociālā tīkla kompānija "Facebook" algojusi simtiem līgumdarbinieku, lai klausītos un atšifrētu lietotāju sarunas, vēsta ASV mediji.

Pirmā par šādu "Facebook" rīcību vēstīja ziņu aģentūra "Bloomberg". "Facebook" atzina aģentūrai, ka atšifrēšana notikusi, bet apgalvoja, ka tā notikusi ar lietotāju piekrišanu. Kompānija norādīja, ka nesen atšifrēšana tika pārtraukta. "Līdzīgi kā "Apple" un "Google", mēs pirms vairāk nekā nedēļas pārtraucām audioierakstu izskatīšanu," izmantojot cilvēku resursus, paziņoja kompānija.

Līgumdarbinieki pārbaudīja sociālā tīkla mākslīgā intelekta spējas interpretēt vēstījumus. "Facebook" apgalvoja, ka līgumdarbinieki klausījušies tikai to lietotāju sarunas, kuri izmanto lietotni "Facebook Messenger" un ir piekrituši, ka viņu sarunas tiek atšifrētas.

"Bloomberg" ziņoja, ka darbiniekiem, kuri strādājuši šajā projektā, nav atklāta sarunu izcelsme un nav paskaidrots, kādēļ tās jānoklausās un jāatšifrē. Kompānijas "Amazon", "Apple" un "Google", kas visas piedāvā balss palīgus, iepriekš ir atzinušas, ka noklausās sarunas, lai uzlabot savus produktus.

"Apple" un "Google" pēdējās nedēļās paziņojušas, ka apturējušas šo praksi, bet "Amazon" devusi iespēju lietotājiem nobloķēt balss ierakstīšanu. "Facebook" uz mediju vēstīto, ka kompānija izmanto audio ierakstus reklāmu efektīvākai izplatīšanai un savu lapu uzlabošanai, reaģējusi neviennozīmīgi.

"Facebook" dibinātājs un vadītājs Marks Zakerbergs pagājušajā gadā, liecinot ASV Senātā, sacīja: "Jūs runājat par šo sazvērestības teoriju, kas tiek izplatīta, ka mēs noklausāmies, kas notiek jūsu mikrofonos un izmantojam to reklāmām. Mēs to nedarām." Taču vēlāk kompānija rakstiski likumdevējiem atzina, ka sarunas tiek ierakstītas, ja lietotāji to ir atļāvuši, bet nepaskaidroja, kur šie dati tālāk tiek izmantoti.