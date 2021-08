Faktu pārbaude: Rumānijā turpinās vakcinācijas kampaņa

Rumānija bija viena no tām valstīm, kas strauji uzsāka vakcinācijas kampaņu. Līdz maijam Rumānija regulāri bija atrodama starp Eiropas valstīm ar lielāko vakcinēto īpatsvaru. Neskatoties uz problēmām un viltus ziņām, kas apvij cīņu ar pandēmiju, nacionālā vakcinācijas kampaņa turpinās.

Jūnija sākumā vakcinēta bija aptuveni ceturtdaļa valsts iedzīvotāju un kopš tā laika situācija nav ievērojami uzlabojusies. Atšķirībā no citām valstīm Rumānija uzreiz vakcīnas piedāvāja visiem pilsoņiem, un intereses apsīkums skaudri norādīja uz lielā vairuma patieso potes gribētāju aptveršanu. Par vienu no lielākajiem šķēršļiem kļuvusi baznīcas izvairīšanās no konkrētas nostājas pieņemšanas vakcinācijas jautājumā, ko daudzi tulkojot kā noraidījumu, vēsta

Lielajā Eiropas valstī ar 19 miljoniem iedzīvotāju pieprasījuma samazinājums jūlija sākumāraisīja jautājumus par kampaņas atdevi. Noskaidrojot, ka vairāk nekā 80% vakcinācijas centru vidēji tiek izmantoti tikai 25% no to kapacitātes, tika lemts slēgt 117 vakcināciju centrus, bet atlikušajā 371 ierobežot darba laiku.

Vakcinācijas centru slēgšana pret vakcināciju noskaņoto vidū gan Rumānijā, gan ārpus tās tiek izmantota par pamatu viltus ziņu veidošanai. Piemēram, Latvijā popularitāti guvis kāds ieraksts angļu valodā, kurā teikts, ka Rumānijas "Brasovā visi vakcinācijas centri ir slēgti" un "valdība ir uzsākusi visu vakcinācijas centru aizvēršanu". Ierakstā arī tiek pausts, ka "70% iedzīvotāju atsakās vakcinēties" un "mēs, tauta, esam uzvarējuši cīņu pret sistēmas depopulāciju ar vakcināciju programmu". Oriģinālais ieraksts, kuru, spriežot pēc atzīmes "se översättning" ("skatīt tulkojumu") izkopējis kāds zviedru valodas lietotājs, aptuveni iztulkots arī latviski.

Pretēji ierakstā paustajam Rumānijā patlaban nav uzsākta visu vakcinācijas centru slēgšana. Rumānijas Nacionālais sabiedrības veselības institūts, kas pakļauts Veselības ministrijai turpina uzturēt centru darbu, portālam "Delfi" skaidro Rumānijas Nacionālās vakcinācijas pret Covid-19 aktivitāšu koordinēšanas padomes pārstāvis.

Padomē, kas nodrošina visas ar vakcinācijas procesu saistītās informācijas caurredzamību arī informēja, ka ierakstā minētajā Brasovas apgabalā patlaban strādā 15 vakcināciju centri, kuri nodrošina iespēju saņemt "Pfizer/BioNTech", "Spikevax/Moderna", "Johnson & Johnson", kā arī "AstraZeneca" vakcīnas, kuru izmantošanai zaļo gaismu devusi Eiropas Zāļu aģentūra. Padomes pārstāvis "Delfi" arī atklāja, ka, ņemot vērā cilvēku interesi vairāki centri patiešām ir arī slēgti, bet citi samazinājuši darba laiku.

Noraidot visus vakcinācijas centru slēgšanas plānus, padomē atzīmēja, ka sabiedrības interesei palielinoties, atkal tiks atvērti jauni vai iepriekš slēgtie centri. Turklāt padomē atzīmē, ka vakcinācijas process netiek pārtraukts, slēdzot kādu vakcināciju centru, bet turpinās pie ģimenes ārstiem un īpašās akcijās - "maratonos" vai "drive-thru" (vakcinētajam nav jāpamet auto) pasākumos.

Līdzās padomes norādītajām iespējām iepriekš starptautiskie mediji arī plaši aprakstījuši par Drakulas pili dēvētā Brana cietokšņa Brasovā piedāvāto iespēju nedēļas nogalēs vakcinēties, pretī saņemot bezmaksas ieejas biļeti pilī. Vakcinācijas maratons ar saukli "Kuram bail no vakcīnas?" sākās 7. maijā un augstās intereses dēļ jau vairākkārt pagarināts, un šobrīd tā gala termiņš norādīts 29. augusts. Te vakcinēties var ne tikai Rumānijas pilsoņi un rezidenti, bet arī tūristi no visas Eiropas Savienības, teikts pils interneta vietnē.

Līdz ar to gan apgalvojums par vakcinācijas centru slēgšanu Brasovā, gan to slēgšanu visā valstī ir nepatiess. Jāatzīmē, ka vakcinācijas centru aizvēršana Brasovā nebūtu pamatota, jo tajā kopumā ir viens no augstākajiem vakcinēto īpatsvariem valstī, liecina "Romania Insider" apkopotie dati.

Savukārt minētais cilvēku īpatsvars, kas "atsakās no vakcīnas" (70%), ir pārspīlēts. Netiek ņemts vērā, ka bez tiem, kas vēlas saņemt vakcīnu un tiem, kas atsakās no tās, ir arī tie, kuri nav izlēmuši. Iepriekš maijā stingri pret vakcinēšanos pret Covid-19 Rumānijā bija 59%, kas joprojām ir daudz, bet mazāk par ieraksta autora norādīto.

Līdz 25. augustam vismaz vienu Covid-19 vakcīnu saņēmuši 26,7% Rumānijas pilsoņu, liecina "Worldometer" apkopotie dati.