Filipīnas pauž bažas par Ķīnas karakuģu iebraukšanu valsts teritoriālajos ūdeņos

Filipīnu valdība ceturtdien paudusi bažas par Ķīnas karakuģu iebraukšanu valsts ūdeņos, iepriekš to nesaskaņojot.

Kopš jūlija pieci Ķīnas karaflotes kuģi dažādos laikos izbraukuši cauri Sibutu šaurumam Filipīnu dienvidos. Filipīnu prezidenta preses pārstāvis Salvadors Panelo pauda bažas par šiem incidentiem, norādot, ka tas ir pretrunā Ķīnas apgalvojumam, ka starp abām valstīm valda draudzīgas attiecības. "Es nedomāju, ka tā izpaužas draudzība," norādīja amatpersona. Panelo paziņoja, ka tuvākajās dienā pārrunās šo jautājumu ar Ķīnas vēstnieku Manilā.

Filipīnu prezidentam Rodrigo Dutertem plānots šomēnes doties vizītē uz Ķīnu, kur viņam paredzēta tikšanās ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu. Duterte gatavojas tikšanās laikā runāt par nepieciešamību izstrādāt uzvedības kodeksu Dienvidķīnas jūrā, kur vairākām reģiona valstīm ir konkurējošas teritoriālās pretenzijas.

Taču Panelo sacīja, kas tas būs atkarīgs no prezidenta, vai viņš sarunā ar Sji pieminēs incidentus ar Ķīnas karakuģiem. Militārpersona Filipīnu armijā atklāja, ka armija centusies sazināties ar Ķīnas karakuģiem, kad tie pamanīti Sibutu šaurumā, bet tie nav atbildējuši. "Mēs nevarējām noteikt, no kurienes viņi ieradās un kurp devās, jo to automātiskā identifikācijas sistēma bija izslēgta," norādīja militārpersona.

Ķīnai ir teritoriālās pretenzijas teju uz visu Dienvidķīnas jūru, kur tā uzbūvējusi mākslīgās salas ar objektiem, kurus iespējams izmantot militāriem mērķiem. Teritoriālās pretenzijas uz Dienvidķīnas jūru ir arī Filipīnām, Vjetnamai, Malaizijai, Brunejai un Taivānai.