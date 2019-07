Foto: Austrālijas un ASV spēki uzsāk mēnesi garas mācības; Ķīna vēro

Austrālijas Kvīnslendā rit tradicionālās starptautiskās mācības "Talisman Sabre 2019", kuras organizē Austrālija un ierasti tajās piedalās arī izteikti liels skaits amerikāņu karavīru un militāro transportlīdzekļu, vēsta aģentūra EPA. Šogad tās attālināti novēro arī Ķīnas izlūkkuģis.

Mācību mērķis ir apgūt vidējas intensitātes karadarbības plānošanu un īstenošanu, norāda Austrālijas Aizsardzības ministrija. Mācības ilgst no jūnija beigām līdz augusta sākumam, bet karadarbības izspēlēšanas aktīvākais posms plānots no ceturtdienas, 11. jūlija, līdz 24. jūlijam.

Lēsts, ka kopumā "Talisman Sabre 2019" piedalās vairāk nekā 25 000 cilvēku. Šogad uz mācībām ieradies arī ASV īpaši lielās "Nimitz" klases aviācijas bāzeskuģis "The USS Ronald Reagan", uz kura klāja šonedēļ notika arī mācību oficiālā atklāšana:

From June 3, the #JGSDF @Japan_GSDF and #JMSDF @jmsdf_pao_eng are conducting #Japan-#US bilateral exercise "#TalismanSaber2019" in #Australia. #JMOD/#JSDF will improve bilateral response capabilities with the U.S. through exercises on the amphibious operation. @USNavy pic.twitter.com/lZDK7Gijvl