Foto: Honkongā naktī novākts Tjaņaņmiņa laukuma slaktiņa upuru piemiņas memoriāls

Ķīnas pārvaldītajā Honkongā īsi pirms Ziemassvētkiem, naktī uz 23. decembri, no prestižās Honkongas Universitātes aizvākts viens no pēdējiem būtiskajiem Pekinai netīkamajiem brīvās domas simboliem – Tjaņaņmiņa laukuma slaktiņa upuru piemiņas memoriāls.

Simboliskās astoņus metrus augstās skulptūras aizvākšana no mācību iestādes vestibila, kas pieminēja 1989. gadā Pekinā notikušās demokrātiskās kustības vardarbīgās apspiešanas upurus, sadalīta un aizvesta naktī. Memoriāls jau gadiem bijis kā dadzis acī Ķīnas centrālajai valdībai, bet skaidri norādīja uz Honkongas demokrātisko un brīvdomīgo pārvaldi. Jau vairākus gadus Pekina sistemātiski samazina bijušās britu kolonijas pašnoteikšanās tiesības, no politiskajiem procesiem atstumjot "nepatriotiskos" jeb Ķīnas centrālajai varai nepakļāvīgos spēkus, pārņemot aizvien jaunas pilnvaras, kas agrāk bija tikai vietējās pārvaldes rokās, kā arī veicinot iedzīvotāju iebraukšanu no kontinentālās Ķīnas.

Tjaņaņmiņa laukuma vērienīgie prodemokrātiskie protesti un tos apturējušais slaktiņš totalitārajā Ķīnā netiek pieminēts un apspriests. Savukārt atbilstoši britu un ķīniešu noslēgtajam līgumam par teritorijas atdošanu līdz nesenam laikam demokrātiju saglabājušajā Honkongā tas ikgadēji tika pieminēts ar vērienīgākajiem piemiņas pasākumiem pasaulē. Šogad jau otro gadu pēc kārtas, pamatojot to ar Covid-19 ierobežojumiem, policija piemiņas pasākumu rīkot aizliedza. Universitātē kopš 1997. gada stāvošais piemineklis bija būtiskākā notikušās traģēdijas piemiņas vieta visā Ķīnā. Skulptūru, kurā savīti 50 cilvēku ķermeņi radīja dāņu mākslinieks Jenss Gelšuts (Jens Galschiøt).

Arī viņš norādījis "Twitter", ka par notikušo ir šokēts:

The Pillar of Shame is getting demolished right now in Hongkong. The sculpture has been covered and is heavyly guarded so that no students can document what is going on. This is happening in the middle of the night in Hongkong. Im shoked. #Thepillarofshame😢 pic.twitter.com/eSDjTWql7y